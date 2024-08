La storia di Omorodion



Il nome dista rapidamente guadagnando attenzione nel panorama calcistico europeo. Nonostante la sua carriera da professionista conti solo nove gol, il ventenne attaccante spagnolo, con origini nigeriane, è ormai finito nel mirino di alcuni dei club più prestigiosi, tra cui, eMa chi èNato a Melilla, una città spagnola autonoma sulla costa nordafricana,è cresciuto calcisticamente in Spagna, giocando nel Nervion e successivamente nel Siviglia e nel Granada. La stagione 2022/2023 è stata quella della sua esplosione: con l'Under 19 del Granada, ha realizzato 14 gol in 29 partite, contribuendo in modo decisivo ai playoff promozione della. Il suo impatto è stato così forte che ha segnato tre gol nelle semifinali e nella finale di ritorno, permettendo aldi ottenere la promozione.Il Granada ha premiato il suo talento promuovendolo in prima squadra durante il precampionato 2023. Omorodion ha bagnato il suo esordio in Liga con un gol contro l'Atletico Madrid, un debutto da sogno per il diciannovenne. La sua performance ha spinto l'Atletico Madrid ad esercitare la clausola rescissoria di 6 milioni di euro nel suo contratto, facendogli firmare un contratto quinquennale. Tuttavia, subito dopo, l'Atletico lo ha ceduto in prestito all'Alaves.All'Alaves,ha iniziato lentamente, con poche presenze da subentrato inizialmente. Tuttavia, ha saputo approfittare della prima opportunità da titolare, segnando un gol decisivo contro il Celta a fine settembre. La sua prestazione ha dimostrato che può essere un attaccante di peso, aiutandoa distaccarsi dalla zona retrocessione. Nonostante una flessione nel finale di stagione, Omorodion ha concluso come capocannoniere della squadra, segnando otto gol.possiede tutte le caratteristiche fisiche per imporsi nel calcio moderno. Alto più di 1,90 metri e robusto, è difficile da spostare dai difensori e riesce a sfruttare la sua forza fisica quando gioca spalle alla porta. Nonostante la sua statura, è sorprendentemente veloce, specialmente nei primi metri, il che lo aiuta a staccarsi dai difensori e a crearsi occasioni in spazi stretti.Tecnicamente,è versatile: i suoi gol nella scorsa stagione sono stati distribuiti tra destro, sinistro e colpo di testa, dimostrando una buona capacità di conclusione. Sebbene i dati suggeriscano che potrebbe non essere ancora un prodotto finito, le sue potenzialità sono evidenti, e con una guida adeguata potrebbe diventare un attaccante di alto livello.

