Chi è Massimo Brambilla: la carriera da calciatore

Gli anni al Torino

Le promozioni con Siena e Cagliari e gli ultimi anni di carriera

La vittoria agli Europei Under 21

Chi è Massimo Brambilla: la carriera da allenatore

Il passaggio alla Juventus Next Gen

I numeri di Brambilla con la Juventus Next Gen

93 partite

38 vittorie

31 pareggi

24 sconfitte

Percentuale vittorie: 40.86%

Da ormai due stagioni è al timone della Juventus Next Gen e sotto la sua guida tecnica, la seconda squadra bianconera è cresciuta sia nel gioco che nei risultati, oltre ad aver incrementato in maniera importante il numero di giocatori capaci di esordire tra i grandi. Ogni riferimento aè puramento voluto. E' lui l'apprezzato timoniere dell'Under 23 bianconera.Massimo Brambilla ha mosso i primi passi all'interno del settore giovanile delcon cui ha esordito in Serie C1 nella stagione 1990/91. Con i brianzoli conquista una promozione in Serie B e nel 1995 saluta la compagnia - dopo aver collezionato 148 presenze ufficiali - per firmare con lain Serie A. Con gli emiliani arriva la retrocessione in Serie B, ma per lui arriva una nuova opportunità sempre in massima serie con la maglia del. Nel 1997 cambia nuovamente squadra, ma non regione: ad attenderlo infatti c'è il Bologna e in rossoblù centra un ottimo settimo posto in Serie A.Nell'estate del 1997, complice l'arrivo di Roberto Baggio in rossoblù, i suoi margini all'interno della rosa felsinea si riducono e per questo motivo decide di traslocare in Serie B sposando il progetto del. Quella in granata sarà l'avventura più longeva della sua carriera dopo quella col Monza: rimane al Toro per cinque stagioni, giocando 102 partite e conquistando due promozioni dalla Serie B alla A.Nell'estate del 2002 passa alcon cui conquista subito una promozione in A. Una sola stagione prima dell'addio, con tanto di passaggio aldove, dopo l'ennesima promozione conquistata, vive le sue ultime apparizioni in Serie A. Gli ultimi sussulti del suo percorso da calciatore si sviluppano infatti sui palcoscenici della Serie B e della C: gioca con il, raggiungendo i playoff di B, prima di salutare nel 2007 per fare ritorno nella squadra che l'aveva lanciato, ossia il. Un anno più tardi ha di nuovo la valigia in mano destinazione Crema, dove chiude la carriera da professionista con la maglia delUna delle soddisfazioni più grandi della sua carriera Brambilla se l'è tolta con la maglia della Nazionale Under 21: nel 1996 in Spagna ha infatti vinto l'Europeo di categoria facendo parte della selezione guidata da Cesare Maldini.Avvia il proprio percorso da allenatore partendo proprio dal settore giovanile deldove allena i Giovanissimi Nazionali nell'annata 2010/11. L'anno seguente passa aldove, dal 2011 al 2015, occupa il ruolo di guida tecnica degli Allievi e successivamente dei Giovanissimi Nazionali. La svolta avviene nell'estate del 2015 quando entra ufficialmente nei quadri societari dell'Atalanta: a Bergamo vince Scudetto e Supercoppa italiana alla guida degli Allievi Nazionali, per poi ripetersi alla guida della Primavera nerazzurra che con lui vince due Scudetti e una Supercoppa. In quel di Zingonia vi rimane fino al 2022.Dopo un decennio abbondante speso a livello giovanile, Brambilla è pronto per la prima avventura tra i professionisti, dove ad attenderlo c'è la panchina della Juventus Next Gen. Sedutosi sulla panchina bianconera a giugno del 2022, alla prima stagione non riesce a raggiungere i playoff e perde la finale di Coppa Italia, mentre nel corso dell'ultima stagione - grazie al settimo posto conquistato in regular season - si è poi spinto fino ai playoff nazionali prima di arrendersi alla Carrarese.