Chi è Marcus Edwards?



Le qualità tecniche di Marcus Edwards



Statistiche e rendimento



Il percorso di Marcus Edwards

Letta la notizia della Juventus su Edwards, è arrivata anche la fatidica domanda: di chi parliamo, con esattezza? Eppure Marcus è un giocatore che qualcuno certamente ricorderà, soprattutto se con la memoria si torna ai quarti di finale di Europa League 2022-2023, giocati dal suo Sporting proprio contro la Juve.Andiamo in ordine, però.Marcus Edwards è innanzitutto un talentuoso calciatore inglese,, che attualmente gioca come ala destra allo Sporting.Cresciuto nel settore giovanile del, dove era conosciuto come “Mini-Messi” per la sua abilità nel dribbling e il controllo di palla, Edwards non ha mai avuto l'opportunità di esplodere con gli Spurs a causa di un mix di infortuni e difficoltà caratteriali.Edwards è un giocatore che si distingue soprattutto per la sua capacità di, una delle migliori in Europa. Proprio durante il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2022/23 contro la, è riuscito a completare ben, un’impresa che lo ha fatto notare a molti appassionati italiani., sia rientrando verso il centro del campo per cercare il tiro o l'assist, sia andando sul fondo per servire i compagni.Nella stagione 2022/23,, numeri che testimoniano la sua crescita e la sua concretezza in fase offensiva. Nonostante il dribbling sia la sua arma principale, Edwards è anche un giocatore estremamente efficace nelle situazioni di gioco reali: secondo le statistiche di FBref, si colloca nel 95° percentile per assist previsti (xA) e nel 97° percentile per gol segnati dopo aver superato un avversario.Edwards è passato dallo status di promessa mai mantenuta al Tottenham a protagonista del calcio portoghese. Con lo, ha vinto il campionato nella stagione 2021/22, dimostrando di essere un giocatore in grado di fare la differenza in un contesto competitivo. Nonostante le sue qualità indiscusse, non è ancora riuscito a guadagnarsi un posto nella Nazionale inglese, in parte a causa della concorrenza agguerrita e del fatto che la sua carriera è esplosa lontano dalla Premier League.

Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui