La giocatrice classe 2006, che proprio oggi (19 giugno 2023) compie 18 anni. Era lo scorso gennaio 2023, nel freddo di Vinovo la Juventus Women era in vantaggio per 1-0 sul Sassuolo fino a quando la zampata del pareggio è proprio quella della sedicenne Manuela Sciabica. Una rete pesante, che allontana lo Scudetto da Torino e lo avvicina a Roma.Gioca con i capelli sciolti, sempre, non raccolti totalmente. È nata in Sicilia, cresciuta ain provincia di Agrigento. Non essendoci squadre femminili ha iniziato a giocare a sei anni con i maschi. A quindici anni poi il trasferimento a oltre 1000 chilometri da casa: a Reggio Emilia. Anzi, più precisamente a, dove ha vissuto in convitto ed ha proseguito gli studi. Frequenta infatti l'istituto alberghiero. Agli ordini di Gianpiero Piovani è cresciuta calcisticamente e umanamente. È stata una delle protagoniste della primavera neroverde che si è arresa in finale Scudetto soltanto contro il Milan. Veste ormai in pianta stabile la maglia della Nazionale Under 19.Si tratta di una giocatrice con spiccate doti tecniche, ma anche dotata di grande personalità. In campo può ricoprire svariati ruoli, prevalentemente la trequartista oppure la mezz'ala, ma potrebbe anche essere impiegata come seconda punta. Per giocare mezz'ala però dovrebbe affinare la frequenza e l'attitudine in fase di non possesso.L'esperienza di Manuela con il Sassuolo è ai titoli di coda. Ad inizio luglio infatti firmerà un contratto triennale che la legherà alla Juventus Women. Viene ritenuta una dei migliori prospetti del calcio femminile italiano. Per lei l'imminente futuro sarà in prestito, o Erasmus come lo chiama Stefano Braghin, prima di esplodere e poter approdare definitivamente in bianconero.