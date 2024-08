La carriera di Lopez Comellas



Le caratteristiche



Prospettive future

Colpo molto interessante, quello messo a segno dalla, al momento per la formazione Primaavera. Si tratta di, nato il 24 novembre 2007, che si sta affermando come uno dei talenti più promettenti del calcio spagnolo. Ormai ex 'delantero', attaccante del, Ivan si appresta a diventare il futuro centravanti della squadra di Magnanelli.Con una carriera in rapida ascesa,ha dimostrato una notevole precocità e forza nella sua crescita calcistica.ha esordito con il Deportivo Alavés C all’età di 15 anni, mostrando sin da subito un’abilità innata per il gol. A soli 16 anni, è riuscito a stabilirsi con successo nella squadra che milita in Tercera RFEF. Durante la stagione attuale, il giovane attaccante ha siglato cinque reti in 26 partite, tra cui tre gol consecutivi nelle ultime giornate, dimostrando una forma particolarmente prolifico.La qualità e la rapidità di crescita disono notevoli per un giocatore della sua età. In soli due anni, ha fatto il salto dal segnare nove gol in 20 partite con l’Alavés Sub-19 B in Liga Nacional, a colpire il bersaglio sei volte in 11 incontri con l’Alavés Sub-19 in División de Honor. Questo rapido progresso è raro tra i giovani calciatori, evidenziando il suo enorme potenziale.Con una statura di 1,87 metri,si è distintocome il principale riferimento offensivo della sua squadra. La sua velocità e la capacità di leggere il gioco lo rendono un attaccante formidabile e difficile da fermare per le difese avversarie. La sua impressionante performance sul campo non è passata inosservata: è stato convocato per la selezione Under-17 spagnola, e ci si aspetta che continui a essere un elemento chiave nelle future convocazioni, anche tra i più grandi della Rojita.ha tutte le carte in regola per diventare un giocatore di spicco nel panorama calcistico internazionale. Con il suo straordinario talento e la rapida ascesa tra i ranghi del Deportivo Alavés, è destinato a lasciare un’impronta significativa sia nel suo club che nelle competizioni internazionali giovanili.