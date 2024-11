Le parole di Thiago Motta su Sinner

Dopo che Luciano Spalletti ha nuovamente paragonato un giocatore della Nazionale italiana a Jannik Sinner, scegliendo questa volta Daniel Maldini mentre in passato aveva fatto il nome di Federico Chiesa, stessa domanda è stata fatta an conferenza stampa. Ecco la risposta dell'allenatore della Juventus.Tantissimi ragazzi che stanno facendo bene, non fa bene a nessuno fare paragoni. Abbiamo tantissimi giocatori forti, ambizioni, cultura del lavoro, responsabili. Dobbiamo continuare. E speriamo che Sinner continui a fare una carriera eccezionale".