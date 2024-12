Chi è Donyell Malen

Stando a Il Corriere dello Sport, c'è anchesulla lista degli attaccanti proposti allaper il mercato di gennaio. Olandese classe 1999, è in forza dal 2021 al, che lo ha acquistato dal PSV Eindhoven per 30 milioni di euro (che è circa il suo valore attuale, stando ai dati Transfermarkt).Malen è un'ala destra, in grado però di giocare anche come punta centrale e/o sulla sinistra, quindi è dotato di quella duttilità che cercano proprio i bianconeri. Finora in questa stagione con la squadra tedesca ha collezionato 20 presenze in tutte le competizioni, ma per soli 945 minuti complessivi, con un discreto bottino di 5 goal e un assist.