Chi è David Hancko

Il passaggio alla Fiorentina

Lo Sparta Praga

L'arrivo al Feyenoord

I numeri di Hancko al Feyenoord

110 presenze

12 goal

11 assist

Ruolo e caratteristiche

Quando scade il contratto di Hancko

Il serio infortunio occorso a Juan Cabal, in attesa che il giocatore svolga ulteriori esami al J|Medical, impone allaimmediati ragionamenti con vista sul mercato di gennaio. Il club bianconero, già intenzionato a inserire un tassello nel reparto difensivo dopo il ko di Bremer, vede accentuarsi l'emergenza nel pacchetto arretrato e, di conseguenza, gli innesti da perfezionare nella sessione di riparazione potrebbero essere due. E tra i nomi papabili spunta quello diDavid Hancko è un difensore slovacco, classe 1997, attualmente in forza in Eredivisie con la maglia del Feyenoord, oltre che punto fermo della sua Nazionale. Cresciuto in patria con la maglia dello Zilina, club che l'ha fatto debuttare tra i professionisti, e nel quale ha giocato dal 2015 al 2018 vincendo un campionato nazionale nel 2017.Hancko, in realtà, la Serie A ha già avuto modo di conoscerla quando nell'estate del 2018 si è trasferito alla Fiorentina per una cifra pari a 3.5 milioni di euro. La sua avventura in viola, tuttavia, si è chiusa praticamente subito, con sole 5 presenze all'attivo. Morale della favola, una parentesi tutt'altro che memorabile.Nell'estate del 2019 la Fiorentina decide di cederlo in prestito biennale con diritto di riscatto allo Sparta Praga e dopo le prime due positive stagioni, il calciatore viene acquistato a titolo definitivo dal club ceco, con cui vince una Coppa nazionale nel 2020.La stagione 2022/23 la inizia sempre con lo Sparta ma nel segmento finale di mercato viene ceduto al Feyenoord con cui vincere il campionato al primo tentativo.Hancko è un difensore centrale di piede mancino che può essere schierato anche come terzino. Forte dal punto di vista fisico e nel gioco aereo, si distingue per ottime doti in fase di marcatura.Hancko è legato al Feyenoord per altre quattro stagioni. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2028.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui