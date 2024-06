Juventus Women, Chiara Beccari, la carriera



La notizia era già nell'aria da tempo ma oggi è ufficiale: Chiararitorna alla Juventus Women firmando un rinnovo fino al. Chi è Chiara e perchè la Juventus Women punta molto su di lei?Chiara ha iniziato a giocare a calcio a 8 anni nelle giovanili della. A 14 anni la scelta tra Juventus Women e Roma, due potenze del calcio femminile, ma la scelta è stata il trasferimento a. Un avvio con la formazionepoi poco dopo il trasferimento in pianta stabile nella formazionecon cui ha vinto anche un Torneo di Viareggio. A soltanto 16 anni agli ordini di Joel'esordio in Serie A femminile contro il Pomigliano ed in Womens' Champions League in Albania contro il Vlaznia. Poi i prestiti a Como Women e Sassuolo fino al ritorno in bianconero. Erasmus completato. Nel frattempo ha ottenuto nell'aprile 2023 la prima convocazione in nazionale maggiore agli ordini di Milena, nella scorsa estate ha anche giocato il Mondiale di Australia e Nuova Zelanda.Attaccante classe, dotata di grande velocità palla al piede e buone doti di dribbling. Abile con entrambi i piedi ma il preferito è il destro. Può essere impiegata sia come riferimento centrale che come esterno offensivo. Preferisce partire frontale alla porta ed attaccare la profondità.È molto legata alla: papà Mauro, mamma Sonia e il fratello Matteo. Il papà è un ex giocatore di baseball. Si ispira a Cristiana, proprio la numero 10 bianconera le ha regalato una sua divisa da gioco la scorsa stagione prima di giocare insieme il campionato Mondiale. Ha vinto in inverno il premio di Italian Golden Girl di Tuttosport. È stata inserita tra le migliori 11 Under 23 d'Europa. Due reti messe a segno alla Juventus (una con la maglia del Como ed una con la maglia del Sassuolo) senza mai esultare. Insomma, un talento cristallino che ora toccherà a Max Canzi valorizzare e far crescere.