Chi è Berkay Yilmaz

Non ha ancora esordito in prima squadra

Brilla a Euro Under 19

Ruolo e caratteristiche

La Juventus, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, avrebbe messo nel mirino un nuovo talento di assoluta prospettiva. Stiamo parlando di Berkay Yilmaz, terzino turco di proprietà del Friburgo e attualmente impegnato all'Europeo Under 19 con la sua nazionale. Nelle ultime ore il suo nome si è aggiunto alla lista di quei calciatori attenzionati con estrema attenzione dalla Juve.Berkay Yilmaz è un calciatore turco - seppur nato in Germania - di 19 anni e attualmente di proprietà del Friburgo. Nel club tedesco ha speso di fatto tutta la prima parte della sua carriera, perfezionando l'intera trafila all'interno del settore giovanile.Yilmaz, dopo aver brillato nelle ultime stagioni all'interno del vivaio, non ha ancora avuto modo di debuttare in prima squadra, ma la sensazione è che il momento stia per avvicinarsi. Il Friburgo, dal canto suo, confida molto nelle potenzialità del giocatore e lo considera una parte integrante del suo progetto sportivo.Yilmaz è attualmente impegnato con la maglia della Turchia agli Europei Under 19 dove, sin qui, ha ben figurato giocando da titolare le prime due partite contro Francia e Spagna.Yilmaz è un mancino naturale che agisce, prevalentemente, da terzino sulla corsia di sinistra. E' stato provato anche in proiezione maggiormente offensiva, ma la sua vocazione naturale è quella del riferimento mancino in una difesa a quattro.





