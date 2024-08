Chi è Felix Afena-Gyan

Afena-Gyan Cremonese, stagione 2023-2024

Presenze: 8

Minuti: 286’

Goal: 1

Assist: 0

Afena-Gyan Juve, caratteristiche e ruolo

Afena Gyan Juve, dove giocherà

Afena Gyan Juve, il profilo

Nato il: 19 gennaio 2003

Nazionalità: ghanese

Ruolo: attaccante

Piede: destro

La scena non sarà stata quella celeberrima del contratto di Milito, lanciato oltre il muro allo scadere del calciomercato. Qualche minuto prima del gong, però, la Juventus ha piazzato un colpo che non deve essere sottovalutato. A rivelarlo è il sito della Lega Serie A che poco prima della mezzanotte di ieri ha visto comparire la registrazione, da parte della Juve , del cartellino di Felix, attaccante classe 2003.Il primo ricordo di Afena-Gyan, probabilmente, è in maglia giallorossa, al fianco di Josè Mourinho. Appena maggiorenne, fu proprio il tecnico portoghese a farlo debuttare e inserire nella prima squadra giallorossa. Nella stagione 2021/2022, l’attaccante mette insieme 21 presenze, 664 minuti in campo e due goal: doppietta contro il Genoa.Poi, il trasferimento alla Cremonese tra Serie A e Serie B e il goal che fatica ad arrivare. Di seguito, i numeri della sua ultima stagione.Afena-Gyan è un attaccante duttile che può prendere posto in mezzo al fronte offensivo, oppure come ala d’attacco a sinistra. Lo spunto in velocità è la sua arma principale a cui aggiunge un discreto tiro dalla distanza e una buona tecnica.Afena Gyan partirà dalla Juventus Next Gen e andrà a rinforzare il pacchetto offensivo a disposizione di Paolo Montero . Se, però, dovesse tornare sui livelli intravisti a Roma, non è da escludere una promozione in prima squadra, agli ordini di Thiago Motta.