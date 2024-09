Continua il buon periodo di forma dello Stoccarda in Bundesliga. Dopo la sconfitta contro il Real Madrid al Bernabeu la squadra tedesca ha vinto contro il Borussia Mönchengladbach per 1-3. Undav apre le marcature per i futuri avversari della Juventus in Champions League, poi il pareggio di Pleia. Nel secondo tempo si scatena Demirovic con una doppietta. Nella prossima giornata i tedeschi affronteranno lo Sparta Praga nel secondo turno. Il match contro i bianconeri si giocherà alle ore 21:00 presso l'Allianz Stadium di Torino il 22 ottobre.