Dal sito ufficiale Juventus:La UEFA Champions League 2024-25 cambia format: scopri il UCL games pack per non perderti nessuna delle 4 partite della fase a girone unico che si disputeranno all’Allianz Stadium!Da venerdì 16 agosto ore 12:00 fino a giovedì 29 agosto ore 18:00 saranno disponibili contemporaneamente due fasi di vendita:CONFERMA POSTO ABBONATI: in questa fase gli abbonati BASE, UNDER e FULL 2024-25 potranno acquistare il pack sul proprio posto. L’abbonato potrà essere il solo intestatario del pacchetto poiché non è prevista la cessione dei singoli titoli alle proprie riserve né la rimessa in vendita (per gli abbonati FULL). I 4 biglietti saranno caricati sulla Juventus Card dell’abbonato.VENDITA LIBERA: la vendita aperta a tutti consentirà di scegliere un posto nei settori disponibili. Il posto acquistato sarà lo stesso per tutte e 4 le partite incluse nel pack. L’acquisto può essere effettuato in formato e-ticket oppure tramite caricamento su Juventus Card