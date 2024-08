Manchester City, Lipsia, Benfica, Brugge, Psv Eindhoven, Lille, Stoccarda e Aston Villa: sono queste le sette avversarie dellanell'edizione dellaormai ai blocchi di partenza, per cui al di là delle valutazioni sulla carta delle singole squadre è difficile fare previsioni e "calcoli". Come riflette Tuttosport, "peserà ogni singolo punto, sia a livello economico che di classifica. Ne dovrebbero servire, secondo le proiezioni più attendibili, 17 per essere certi di arrivare tra le prime otto e così conquistare gli ottavi direttamente, almeno una decina invece per garantirsi il diritto agli spareggi cui parteciperanno le classificate dal nono al 24esimo posto".