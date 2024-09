Champions League, quali partite gioca in trasferta la Juventus

Lipsia-Juventus (2 ottobre)

Lille-Juventus (5 novembre)

Aston Villa-Juventus (27 novembre)

Bruges-Juventus (21 gennaio)

Laprenderà parte alla nuova edizione dellache, quest'anno, vedrà 36 squadre al via anziché 32. Non ci sarà nemmeno la fase a gironi, bensì una fase a campionato unico dove ogni squadra ne affronterà altre 8, decretate da un sorteggio. La somma dei punti conquistati al termine di queste otto partite genererà la classifica finale della fase campionato: le prime 8 andranno agli ottavi, dalla 9a alla 24esima ai playoff, mentre dalla 25esima in giù saranno eliminate. La Juventus, di queste 8 partite che caratterizzeranno la prima fase ne giocherà 4 in casa e 4 in trasferta. Andiamo a scoprire quali: