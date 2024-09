Champions League, i risultati di oggi

Juventus-PSV 3-1

Young Boys-Aston Villa 0-3

Milan-Liverpool 1-3

Real Madrid-Stoccarda 3-1

Sporting Lisbona-Lille 2-0

Bayern Monaco-Dinamo Zagabia 9-2

Si sono concluse le prime partite della nuova Champions League. In campo oggi sei gare tra cui due italiane, Juventus e Milan. I bianconeri hanno vinto 3-1 contro il PSV mentre il Milan è uscito sconfitto in casa con il Liverpool. Ecco tutti i risultati e la classifica in attesa che giochino le altre partite del primo turno.