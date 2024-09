La nuova Champions League: cosa cambia e le novità

Numero di squadre : si passa da 32 a 36

: si passa da 32 a 36 Niente fase a gironi : ci sarà una "Fase Campionato" con un unico grande girone e con una classifica generale

: ci sarà una "Fase Campionato" con un unico grande girone e con una classifica generale Numero di partite giocate nella prima fase : ogni squadra giocherà 8 partite anziché 6. Ogni club giocherà 4 partite in casa e 4 in trasferta.

: ogni squadra giocherà 8 partite anziché 6. Ogni club giocherà 4 partite in casa e 4 in trasferta. Nuova fase a eliminazione diretta : si qualificheranno alla seconda fase 24 squadre su 36

: si qualificheranno alla seconda fase 24 squadre su 36 Le squadre dal 1° all'8° posto del girone unico passano agli Ottavi di finale

passano agli Ottavi di finale Le squadre dal 9° al 24° posto del girone unico giocano un turno preliminare per accedere agli Ottavi di finale

giocano un turno preliminare per accedere agli Ottavi di finale Chi viene eliminato dal girone unico ( dal 25° al 36° posto ) non retrocede in Europa League ma lascia definitivamente l'Europa

) non retrocede in Europa League ma lascia definitivamente l'Europa Tabellone elminazione diretta : i posti sono già assegnati in base alla classifica del girone unico

: i posti sono già assegnati in base alla classifica del girone unico La "Fase Campionato" si gioca dal 17 settembre al 29 gennaio

si gioca dal 17 settembre al 29 gennaio I giorni e gli orari delle partite: si gioca il martedì e il mercoledì alle 18.45 e alle 21. Si scenderà in campo, eccezionalmente, anche giovedì 19 settembre

Champions League 2024/25: niente fase a gironi

Champions League 2024/25: la fase ad eliminazione diretta

Squadre dal 1° all'8° posto : qualificate agli ottavi di finale

: qualificate agli ottavi di finale Squadre dal 9° al 24° posto : qualificate a un turno preliminare (sedicesimi di finale), con quelle piazzata tra il 9° e il 16° posto che giocheranno il ritorno in casa.

: qualificate a un turno preliminare (sedicesimi di finale), con quelle piazzata tra il 9° e il 16° posto che giocheranno il ritorno in casa. Squadre dal 25° al 36° posto: eliminate dalla competizione e dall'Europa in generale

Champions League 2024/25: tabellone fase ad eliminazione diretta

Champions League 2024/25: i giorni e gli orari delle partite

Champions League 2024/25: chi viene eliminato va in Europa League?

E' ormai tutto pronto. Nella giornata di martedì 17 settembre 2024 si alzerà ufficialmente il sipario sulla nuova. La massima rassegna continentale torna a dominare la scena dopo il trionfo del Real Madrid a Wembley, contro il Borussia Dortmund, dello scorso 1° giugno. Quest'anno l'atto finale è previsto per sabato 31 maggio. Teatro della sfida che vale il trofeo sarà l'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Quella che sta per nascere sarà però una Champions League inedita, totalmente rivoluzionata nel format e nel numero delle squadre partecipanti. Di seguito andiamo a scoprire tutte le novità relative al torneo più prestigioso d'Europa.La grande novità riguarda la fase a gironi: i tradizionali otto gruppi da quattro squadre spariranno per far posto a un unico grande raggruppamento che verrà denominato "Fase Campionato". Ciascuna squadra gioca 8 partite (4 in casa, 4 in trasferta, contro avversari diversi) guadagnando punti per classificarsi nel miglior modo possibile all'interno di questo girone unico.Cambia anche la fase a eliminazione diretta: dopo i gironi, 24 su 36 squadre si sfidano nel tabellone finale per decretare il campione della Champions League. Questi i criteri per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta, stabiliti in base alla posizione finale nel girone unico:Una volta definite le squadre in base alla classifica della "Fase Campionato", queste andranno a comporre il tabellone. Rispetto al passato non è previsto un sorteggio, ma lo stesso tabellone sarà praticamente stabilito in base al posizionamento finale in classifica.Cambiano anche le giornate e gli orari della Champions League: la "Fase Campionato" si gioca da settembre a gennaio, con partite distribuite tra martedì, mercoledì e giovedì. Una grossa novità, infatti, sarà relativa alla settimana dedicata alla Champions League: capiterà che l'Europa League e la Conference League si fermeranno per lasciar spazio alla Champions, che si giocherà da martedì a giovedì. Gli orari sono sempre quelli delle 18:45 e delle 21:00, tranne per l'ultima giornata della "Fase Campionato" che si disputa in contemporanea.No, rispetto al passato chi viene eliminato dalla fase del girone unico non retrocede in Europa League, ma deve dire addio alle competizioni europee per tutta la stagione.





