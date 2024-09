Dopo PSV Eindhoven e RB Lipsia, il cammino dellainproseguirà con il match casalingo contro lo, e come in occasione delle precedenti due sfide anche in questo caso si tratterà di una gara inedita. Come si legge sul sito ufficiale del club bianconero, dopo la sconfitta ai calci di rigore contro il Bayer Leverkusen nella Supercoppa di Germania, la stagione dello Stoccarda è iniziata anche in Bundesliga, a cui parteciperà per la 58^ volta.L'avvio della squadra allenata da Sebastian Hoeneß non è stato dei migliori, con un solo punto raccolto dopo le prime due giornate con quattro reti messe a segno, ma sei incassate. Più nel dettaglio: esordio con sconfitto a Friburgo, 3-1 dopo essere riusciti a passare in vantaggio dopo appena due giri di orologio, e pareggio pirotecnico per 3-3 tra le mura amiche subendo la rimonta del Magonza, quest'ultimo prima sotto 2-0 e poi 3-2.