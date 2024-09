Non potrà contare su una grande dose di esperienzaper il suo esordio in Champions League sulla panchina della. Nel match di domani contro il PSV Eindhoven, infatti, la squadra bianconera potrebbe vedere in campo dal primo minuto ben quattro debuttanti nella massima competizione europea: si tratta di. Tra i nuovi arrivati, qualche presenza l'avevano invece collezionata Teun Koopmeiners, Khephren Thuram e Francisco Conceicao, che però non sarà disponibile causa infortunio. Da capire chi tra questi Thiago Motta lancerà nell'undici titolare.