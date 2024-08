Nico Gonzalez Juve, l’impatto a bilancio

Non ci sarà questa sera contro il, ma oggi è il primo giorno dicome calciatore della Juventus : a tutti gli effetti, ufficialmente. Qualità, inserimenti, goal e assist: Thiago Motta potrà usufruire delle sue caratteristiche solo a partire dall’incontro casalingo contro la Roma e, in quell’occasione, l’allenatore bianconero avrà finalmente la rosa definitiva a disposizione . Ma per tornare all’esterno argentino: qual è l’impatto a bilancio dell’operazione Nico Gonzalez? A fare i conti ci ha pensato Calcio e Finanza.Nel bilancio della Juventus per la stagione 2024/25, l'acquisto di Nico Gonzalez comporterà un impatto economico significativo. L'ammortamento del costo del cartellino dell'attaccante argentino, distribuito su un contratto quinquennale, peserà per 6,6 milioni di euro. A questo si aggiunge lo stipendio lordo del giocatore, pari a 4,72 milioni di euro, grazie ai benefici fiscali del Decreto Crescita, che la Fiorentina ha già applicato e che verranno confermati nel nuovo contratto con la Juve.Di conseguenza, l'impatto complessivo sul bilancio sarà di 11,32 milioni di euro per la stagione 2024/25. Questa cifra riflette sia l'ammortamento che il costo dello stipendio, rappresentando una spesa rilevante per la società bianconera