CF - Juventus, Vlahovic via in estate? La cifra per non fare minusvalenza

A giugno del 2025, il valore netto di Dusanscenderà ulteriormente, attestandosi intorno ai 19,55 milioni di euro, come riporta Calcio e Finanza. Questa cifra rappresenterà il minimo necessario per evitare una minusvalenza nel bilancio della Juventus. Qualsiasi somma incassata oltre questa soglia, quindi, costituirà una plusvalenza per il club bianconero. Si tratta di un prezzo che, considerando il mercato attuale e le qualità dell'attaccante serbo, potrebbe essere considerato più che abbordabile per diverse squadre interessate. Tuttavia, il futuro di Vlahovic è influenzato anche da un altro fattore: il suo ingaggio particolarmente elevato, che potrebbe rappresentare un ostacolo per alcuni potenziali acquirenti.

La seconda parte di questa stagione sarà cruciale per capire quale sarà il destino del giocatore. Le sue prestazioni sul campo, così come la capacità di incidere nelle partite importanti, saranno determinanti per attrarre offerte concrete da parte di club di alto livello. La Juventus, dal canto suo, valuterà attentamente la situazione, considerando sia l’aspetto tecnico sia quello economico. Un’eventuale cessione, a fronte di un’offerta adeguata, potrebbe rappresentare un’opportunità per il club di reinvestire in altri reparti e di alleggerire il monte ingaggi, rilanciando il progetto tecnico.