Quanto pesa l'operazionesui conti della? Partendo dall’ammortamento del costo del cartellino e considerando un contratto di cinque anni, la quota per la stagione 2024/25 sarà di 2,2 milioni di euro. A questa cifra va aggiunto lo stipendio del calciatore, stimato in 1,2 milioni di euro netti a stagione. Tuttavia, Cabal non può beneficiare degli sgravi fiscali del Decreto Crescita poiché il suo contratto precedente non raggiungeva il milione di euro lordo. Pertanto, il suo stipendio lordo sarà di 2,22 milioni di euro. Sommando l'ammortamento di 2,2 milioni di euro e lo stipendio lordo di 2,22 milioni di euro, il costo totale di Cabal per la Juventus nella stagione 2024/25 sarà di 4,44 milioni di euro. Lo riporta Calcio e Finanza.