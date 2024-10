Graziano Cesari su Douglas Luiz: cosa ha detto

L'ex arbitroa Pressing analizza il colpo di"Sacchi non vede assolutamente nulla, c'è un contatto. Tra gomitata, pugno o schiaffo non c'è nessuna differenza; braccio destro che va sulla schiena di Patric. Guardate il movimento del giocatore della Juventus, guarda subito l'arbitro per vedere se il direttore di gara non vede"."ERA DA ESPULSIONE" - "Condotta violenta? Si, assolutamente. Intervento del Var? Si. Espulsione? Si. Il movimento del giocatore è molto diverso da un contatto fortuito"."Bisogna vedere se il giudice sportivo richiederà un supplemento di rapporto, a quel punto starà agli arbitri e Var spiegare perché non sono intervenuti"