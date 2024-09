Cesare Prandelli su Thiago Motta, le parole

L'ex CT della Nazionale italiana Cesareha concesso una lunga intervista a Tuttosport. Queste le sue parole sulla Juventus ed in particolare sul nuovo tecnico bianconero Thiago Motta:"Questo avvio è stato molto disturbato dal mercato. Conosco le dinamiche, so cosa vuol dire lavorare su un gruppo e due giorni prima della gara arriva il dirigente che dice "ho venduto questo e quello, ho preso quello e quell'altro". Il giocatore non è un pacco postale, vive di emozioni e rapporti con i compagni. Bisognerebbe giocare solo a mercato finito. Qualche anno fa era stato fatto e mi sembrava che andasse anche abbastanza bene, ma quando le cose vanno abbastanza bene noi siamo... capaci di cambiarle (sorride amaramente, ndr)"."L'Inter, con un certo margine"."Intrigante l'idea nuova della Juventus. Thiago Motta è uno degli allenatori più bravi, capaci e completi in circolazione. È probabilmente l'unico giovane non rigido sullo sviluppo del gioco, lavora sui princìpi e sugli spazi da occupare, ma senza diktat. La Juventus ha avuto il coraggio di cambiare tutto ciò che andava cambiato, con giocatori giovani e un allenatore con idee molto chiare"."Modello è una parola grossa. Io e lui abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. L’anno scorso andavo ogni tanto a Bologna perché mio figlio lavorava per il club quindi ci incrociavamo, facevamo due chiacchiere. Fin dalle prime partite ho capito che quella squadra poteva andare lontano. Dissi a mio figlio che gli avversari difficilmente avrebbero trovato le contromisure. Non era facile capire come giocava quel Bologna. Thiago non è un giochista rigido, da tre tocchi, triangoli e profondità sempre quella. No. Il suo è un principio di calcio basilare. Vogliamo tutti giocare la palla, vogliamo tutti occupare gli spazi, ma lui lo fa con equilibrio. E poi lascia la libertà. Zirkzee era un giocatore da scoprire, da far crescere e lui l’ha fatto diventare regista della parte offensiva riuscendo anche a fargli far gol. È stata un’intuizione geniale, geniale. Calafiori aveva sempre giocato a sinistra, lui l’ha messo centrale nonostante le critiche e le diffidenze iniziali. Questo significa che gli allenatori bravi sono ancora importanti".





