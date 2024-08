L'ex ct della Nazionale Cesareai microfoni di Fanpage ha parlato di Thiago Motta. Le sue parole:"Thiago? Lo conosco bene, l'ho avuto in Nazionale, e lui è stato molto criticato in passato, dicevano che fosse lento. Eppure, io non ho mai visto qualcuno così veloce mentalmente, un vero fulmine. La sua velocità di pensiero era talmente elevata che molti altri giocatori facevano fatica a stargli al passo. E questa sua grande abilità di lettura del gioco l'ha portata anche quando è diventato allenatore":"È l'unico giovane tecnico che è riuscito a impressionarmi, perché non è soltanto un "giochista", come vengono definiti oggi, ma è un allenatore che sviluppa un gioco basato su concetti fondamentali, come occupare gli spazi, tempi di gioco diversificati, senza esasperare il "giochismo". E per questo mi piace molto, perché la sua squadra diventa molto difficile da leggere e affrontare. I cosiddetti "giochisti", dopo un po' di partite, finiscono per essere piuttosto prevedibili, con le solite triangolazioni, tagli e tempi di inserimento, palla avanti e palla indietro, il terzo giocatore che cambia gioco, le sovrapposizioni... tutte cose già viste. Invece il Bologna di Thiago ha dimostrato che si può giocare a calcio con mentalità propositiva in qualsiasi zona del campo. Sono stato molto contento quando l'anno scorso è riuscito a fare il campionato che ho fatto solo io. Ha valorizzato tanti giocatori."