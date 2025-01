CdS - Thiago Motta ha parlato con Renato Veiga: il messaggio del tecnico

BELGA MAG/AFP via Getty Images

Renato Veiga come Calafiori nella Juventus?

Laattende; e soprattutto lo aspetta Thiago Motta, che finalmente avrà un rinforzo che può giocare anche come difensore centrale. Il club bianconero nelle ultime ore ha definito gli accordi con il Chelsea e il giocatore, che già in giornata può arrivare a Torino.Come racconta il Corriere dello Sport, il nuovo difensore bianconero ha avuto modo di parlare al telefono con Thiago. E il tecnico pensa già a come utilizzarlo. "Motta vede in lui una riproduzione del Calafiori che esplose a Bologna", si legge. Come l'italiano infatti, Renato Veiga può giocare sia da difenosre centrale che da terzino sinistro e ha qualità tecniche e capacità di salire palla al piede.