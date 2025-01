CdS - Juventus, aggiornamenti su Fagioli: il club ha fatto il prezzo per cederlo

Quanto chiede la Juventus per Fagioli

Lasi concentra sul mercato in entrata con tante operazioni in ballo ma nelle ultime due settimane di mercato i bianconeri potrebbero anche effettuare delle cessioni. Nella lista dei partenti c'è Nicolòche sta trovando pochissimo spazio conCome riporta il Corriere dello Sport, sono previsti degli aggiornamenti su Fagioli, finito sul mercato dallo scorso novembre. Ma quanto chiede la Juventus per lasciar partire il proprio giocatore a gennaio? Il club bianconero valuta Fagioli intorno ai 20 milioni di euro. In ogni caso, Giuntoli ascolterà eventuali offerte per il centrocampista, la cui cessione può liberare risorse importanti per accelerare nel mercato in entrata.