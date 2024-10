Gleison Bremer si è operato dopo la lesione del crociato e nei prossimi giorni inizierà la prima fase di recupero. Starà fuori a lungo, per molti mesi, come normale in casi di questo tipo. La stagione della Juventus però finirà più tardi del solito visto che ci sarà il Mondiale per Club, in programma tra giugno e luglio. Bremer potrebbe recuperare per la competizione?"Non è impossibile che Bremer possa recuperare per il Mondiale per Club che si giocherà in coda di annata, fra giugno e luglio, negli Stati Uniti", riferisce il Corriere dello Sport, che aggiunge: " Ci sarà probabilmente una nuova finestra di trasferimenti nella prima decade di giugno, ma il brasiliano ci arriverebbe con otto mesi tra riabilitazione e recupero, in tempo probabilmente per raggiungere una discreta forma fisica".