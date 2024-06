"Leonardo Bonucci è stato l’ultimo staffettista della 4x100 che ha accompagnato la Juventus oltre Calciapoli. L’ultimo a ritirarsi. Andrea Barzagli, nel 2019, era stato il primo. Poi Gigi Buffon e Giorgio Chiellini nel 2023. Quindi Leo, la settimana scorsa, a 37 anni. Barzagli e Buffon, campioni del Mondo a Berlino. Chiellini e Bonucci, campioni d’Europa a Londra. La celeberrima “Bbc”, dalle iniziali della triade che sorvegliava le trincee. O “Bbbc”, a volerli coinvolgere in blocco". Questo scrive il Corriere dello Sport dopo il ritiro dell'ex giocatore della Juventus. "Bonucci l’ha tirata un po’ per le lunghe, dall’Union Berlino al Fenerbahçe, a Istanbul, ma lo stacco-distacco da Massimiliano Allegri aveva seminato veleni, non solo sgabelli", si legge. E infine: "Strana, la carriera di Bonucci. All’alba vi figura addirittura un sorso di Inter, con Roberto Mancini in panca; e alla maturità, una toccata e fuga al e dal Milan. A Viterbo, culla e rampa, aveva cominciato in mezzo".