Ai microfoni di Tuttosport ancheha detto la sua sul momento della: "Il carattere di una squadra non lo puoi comprare al supermercato, lo deve portare l’allenatore al gruppo, soprattutto se si tratta di una squadra giovane come questa Juventus. Serve un esame di coscienza da parte di, che è bravo e che merita tempo, ma tutti sbagliano e anche lui deve ancora crescere come allenatore: credo abbia commesso degli errori finora, nella gestione dei cambi come nel dare poche certezze con tante rotazioni quando ha più soluzioni a disposizione. Ma è chiaro che abbia tante attenuanti, dagli infortuni in avanti, e che sia giusto dargli tempo: anche la mia Juve aveva avuto bisogno di un anno sabbatico iniziale, dato che eravamo tanti giovani, prima di iniziare a vincere tutto. Come avevamo acquisito carattere? Grazie al lavoro quotidiano con l’allenatore, come detto, ma anche grazie a 5-6 punti di riferimento d’esperienza nello spogliatoio, che ora forse mancano. E poi avevamo al nostro fianco personaggi del calibro di Boniperti o Agnelli: anche la dirigenza oggi è giovane".