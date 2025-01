Vittoria fondamentale della Juventus Next Gen sul campo del Catania per 2-1: per i bianconeri altri tre punti che danno nuove ambizioni. Super Guerra, con due assist; le reti sono state siglate da Afena-Gyan e Semedo.Le pagelle di Catania-Juventus Next GenDecisivo in almeno due occasioni nel primo tempo. La Juve resta a galla, prima di dilagare.Corsa, abnegazione, voglia. C'è tanto.Una sbavatura di troppo, ma questa difesa continua a non concedere.A volte irruento, forse troppo. Però ne viene fuori sempre con eleganza.Tiene botta e tiene bene la difesa. Daffara ringrazia.Rischio enorme in un'occasione, poi pulito nelle uscite. Una mano lava l'altra.Serviva un tocco d'esperienza: eccolo qui.Da quando ha trovato continuità, l'ha fatto pure la Juve. Non può essere un caso.Eh, altra categoria. Sta crescendo a vista d'occhio, soprattutto nei momenti e nei campi più complicati.Serviva la sua corsa, e pure il suo sacrificio.Oltre alla corsa, stavolta mette tanta testa. E fa la differenza.Un po' più avanzato per dare nuove soluzioni negli ultimi metri: funziona tutto.Non dovrebbe star lì, ma dovrebbe andare oltre. La Juve si gode un giocatore totalmente diverso dagli altri.Che bello, il gol. E che ingresso. Tanta roba.Due assist, e partita di spessore enorme. Anche caratteriale.Un'altra musica, da quando c'è. E la sinfonia non è mai stata così dolce per la Juve, che può cambiare pure aspettative.