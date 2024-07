In attacco, il casting è ampiamente aperto. Oltre alla questione Federico, restano da risolvere i nodi legati a. Laè alla ricerca di giocatori che possano ricoprire sia il ruolo di attaccante esterno che quello di vice-Vlahovic, con una preferenza per soluzioni in prestito. L'apertura di Karimè un aspetto positivo, ma l'accordo con il Borussia Dortmund non è ancora stato raggiunto.Inoltre, dal Porto emerge la disponibilità al prestito di Francisco, mentre gli altri talenti comesembrano meno disponibili. Infine, si sta discutendo con l’Hoffenheim per Maximilian Beier, autore di 16 gol in Bundesliga nella scorsa stagione.