La difesa a tre, gli esterni alti, il nodo in attacco: le idee - forti - di Tudor per la Juventus

Gli uomini di Igor Tudor



L'opzione con il doppio trequartista

Il primo allenamento alla fine è stato già indicativo.E indicavano persino una prima chiave di lettura della sua Juventus: sarà intensa, intensissima, che pare proprio abbia speso buona parte del tempo ai calciatori a chiedere esattamente quello. Ovviamente, coi ranghi ridotti - la squadra sarà al completo dopodomani -, ha potuto provare e sperimentare poco.Gli uomini di Igor Tudor possono essere molto diversi da quelli di. A partire - appunto - dalla difesa. Si riparte da una retroguardia più folta, con un problema però da risolvere: quello del centrale, che nelle idee del mister deve avere qualità nel palleggio e costanza negli interventi.Se a centrocampo le pedine sembrano tutte interscambiabili, resta da capire l'utilizzo che Tudor vorrà fare degli esterni: a sinistra Cambiaso è intoccabile, a destra se la giocano in due, e molto diversi tra loro. Weah garantisce gamba, ma per il tecnico è forse monotono nella giocata;Tutto il resto è da costruire.capirà pure dalle condizioni dei giocatori come impostare le pedine in attacco, se ragionare con una punta o un trequartista in più. Considerato che si ripartirà dalla necessità di equilibrio, più probabile l'inserimento di un altro centrocampista. Chi può essere?. Con. Alle spalle di una punta, della scelta definitiva.Alt, qui serve fare un passo indietro: è probabile, ma non scontato, chepossa ripartire da Dusan. Al momento, il duello è vivo, ma il mister non ha ancora incontrato nessuno dei due. Dipenderà da come li troverà, da ciò che chiederà, dalle prime risposte. Bentornati, duelli interni...