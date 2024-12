Lecce-Juventus, il commento di Cassano

Antonio Cassano è intervenuto a Viva El Futbol su Twitch come di consueto. Commentando tra le altre la sfida tra il Lecce e la Juventus. Queste le sue parole:"Se nel primo tempo la Juve faceva qualche gol nessuno poteva dire niente, perché Thuram a porta vuota non fa gol. Nel secondo tempo poi ha abbassato l'intensità ed il Lecce ha meritato. C'è stata una squadra che ha provato a far qualcosa nel primo tempo, che era la Juve, mentre nel secondo tempo Giampaolo ha cambiato la partita. Ha buttato dentro dei ragazzi e cambiato modulo, cambiando la partita. Questo è un dato di fatto. Ma questo non me lo posso aspettare dal Lecce".