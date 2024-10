Caso ultras: a che punto è l'indagine?



Cosa può accadere ai club?



Possono essere inflitte penalizzazioni di punti?

L'indagine "" ha gettato un'ombra sul rapporto tra le due storiche società milanesi, Inter e Milan, e i gruppi ultras, i cui legami sono stati scoperti avere ramificazioni con la criminalità organizzata, in particolare con la ‘ndrangheta.Mentre i pubblici ministeri accelerano per chiudere rapidamente il caso, le conseguenze pratiche per i club si stanno delineando e meritano un'attenta analisi.Al momento, gli atti dell’indagine verranno trasmessi alla procura federale a metà della prossima settimana. Questa fase è cruciale perché permetterà di valutare se esistano o meno illeciti sportivi in relazione all’articolo 25 del Codice di Giustizia Sportiva. Questo articolo stabilisce che ai club è fatto divieto di mantenere rapporti con esponenti di gruppi o ultras che non siano parte di associazioni ufficialmente riconosciute dalle società.In particolare, il comma 10 dell'articolo 25 è quello che potrebbe avere un impatto diretto sulle due società. Le sanzioni previste per la violazione di questo comma possono includere ammende pecuniarie e, in casi più gravi, squalifiche per allenatori e giocatori.La prima e più immediata conseguenza per Inter e Milan potrebbe essere di natura economica. Se la procura dovesse accertare la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 25, le società rischiano di incorrere in sanzioni che possono ammontare a 20.000 euro in Serie A. Questa somma, sebbene non trascurabile, rappresenta un rischio limitato per club di tali dimensioni, che operano con budget enormi.Tuttavia, le implicazioni non si fermano solo alle ammende pecuniarie. Nel caso in cui i dirigenti, gli allenatori o i calciatori risultassero coinvolti nella vicenda, potrebbero essere imposte. Per esempio, un allenatore come Simone Inzaghi o un calciatore come Davide, qualora si dovessero accertare responsabilità, potrebbero affrontare non solo ammende ma anche squalifiche di una o più giornate.È importante notare che, nel caso di squalifiche, queste possono essere definite temporanee e dipendere dalla gravità della violazione. Inoltre, per i dirigenti, le squalifiche sarebbero esclusivamente temporali, senza alcun impatto sulle prestazioni in campo.Una buona notizia per entrambe le società è che, in base alle attuali normative, non è prevista alcuna penalizzazione in classifica. Questo significa che, a meno di sviluppi inattesi o di gravi accertamenti che portino a reati penali, le posizioni in classifica di Inter e Milan non dovrebbero essere influenzate dall'indagine.