Trovato l'arsenale della Curva Nord, la Polizia indaga

Continua il caso ultras, con una novità recente scoperta dalla Polizia di Cambiago, nel milanese. Secondo quanto riferito dall'ANSA, infatti, le forze dell'ordine avrebbero trovato un arsenale appartenente. Le forze dell'ordine avrebbero trovato diverse armi in un capannone, e potrebbero appartenere proprio al gruppo ultras interista. Gli investigatori avrebbero trovato questo arsenale indagando su un ultras che sarebbe legato ad Andrea Beretta, attualmente in carcere per l'omicidio di, altro capo della curva.L'ANSA riferisce inoltre che gli investigatori milanesi sarebbero giunti all'arsenale (sono state trovate pistole, kalashnikov, bombe a mano e proiettili) la scorsa notte, indagando su una proprietà immobiliare di Beretta che però era nelle disponibilità di un ultras a lui vicino.





