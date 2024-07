Stando a quanto riportato da Sportface, il gip di Roma Elvira Tamburelli ha disposto che i dispositivi sequestrati agli indagati nel processo sulledelladovranno essere loro restituiti. Il giudice ha infatti accolto il, sottolineando come sia passato tempo sufficiente per l'estrazione della copia forense, dato che tutte le consulenze tecniche sono state completate già nel maggio del 2022."Si è trattato di un'attività difficile e complessa che necessariamente si è protratta nel tempo, ma che da molto tempo si è ormai conclusa. Non può dubitarsi dell'interesse concreto degli indagati alla restituzione delle copie forensi dei dispositivi su cui sono riversati indistintamente informazioni, in elevata quantità, che non sono pertinenti ai reati per i quali si procede" ha scritto il giudice.