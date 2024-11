, ex difensore e allenatore della, ha parlato in esclusiva sulle colonne di Tuttosport, a proposito del rinforzo in difesa che il club bianconero perfezionerà nel mercato di gennaio:"Lucumì è un calciatore molto interessante che è cresciuto tanto negli ultimi due anni. Ha esplosività e velocità, non mi meraviglia che possa piacere alla Juve. Lo ritengo un ottimo innesto per puntellare una difesa falcidiata dagli infortuni. ​Motta lo conosce bene e averlo già allenato rappresenta un vantaggio, perché si accorciano i tempi di inserimento. Inoltre è mancino e questa caratteristica oggi manca nei centrali bianconeri".