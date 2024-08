Attraverso il proprio profilo Instagram, Fabio Caressa ha commentato i movimenti di calciomercato delle grandi squadre della nostra Serie A. Di seguito le sue parole riguardanti le formazioni che secondo il giornalista di Sky si sono mosse meglio in questa prima fase di mercato estivo e a poco più di due settimane dall'inizio del nuovo campionato:"Secondo me la Roma sta facendo molto bene nella campagna acquisti. "Grande mercato della Roma ma ottimo mercato anche della Juventus che sta aspettando gli ultimi colpi ma anche dell'Inter che però non considero perché aveva già fatto tutto prima. Direi anche grande mercato del Napoli".