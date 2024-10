Caressa a Sky Calcio Club: le parole su Yildiz

a Sky Calcio Club parla del momento che sta vivendo Kenan Yildiz con la maglia della Juventus: "Di Yildiz si parla moltissimo, premettiamo che è un ragazzo giovane. Vero che qualcuno alla sua età era già qualcosa di più, è già al secondo anno che gioca"."Anche lui in questo momento incide poco,fanno il compitino, tornano indietro. Yildiz un pochino la giocata la deve provare. Zero tiri in porta nelle ultime quattro, solamente il 5% dei pari ruolo fa peggio dal punto di vista offensivo. E' un po' legato anche lui alle tattiche".