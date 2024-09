Il direttore sportivo Stefano Capozucca ha rilasciato delle dichiarazioni presso Tuttosport in merito a Thiago Motta e alla Juventus. Il dirigente, che fu il primo a portare Motta in Italia al Genoa, si è anche espressi sulle ambizioni scudetto della società bianconera. Di seguito le sue parole.- “Thaigo è sempre chiaro, ti dice le cose in faccia e non si nasconde. Poi rispetto alle scelte di formazione, non guarda in faccia nessuno, a prescindere dalla carta d'identità e dal nome: gioca chi merita. Scudetto? La Juve ha cambiato molto, ma può puntarci, anche se a favorita resta l'Inter”.