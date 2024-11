Chi ha indossato la fascia di capitano con Thiago Motta

Federico Gatti

Danilo

Bremer

Andrea Cambiaso

Manuel Locatelli

Le parole di Thiago Motta sulla fascia di capitano

In questo inizio di stagione in casasono diversi i giocatori che hanno indossato la fascia di capitano nelle partite ufficiali che hanno visto sin qui protagonisti i bianconeri. Di seguito andiamo a scoprire quali giocatori zebrati hanno ricevuto i gradi di capitano in questa stagione."Per indossare la fascia della Juventus, un giocatore deve avere tutto. La fascia è un qualcosa di straordinario: deve trasmettere esempio e guidare il gruppo. Chi l'ha indossata fino ad oggi ha queste caratteristiche", ha dichiarato nella conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Torino.