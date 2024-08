Capello, le parole sulla Juventus, Thiago Motta e Vlahovic

ha parlato alla Gazzetta dello Sport analizzando le squadre italiane in ottica Champions League. L'ex tecnico ha fatto il punto anche sulla" E’ un cantiere aperto la Juventus di Thiago Motta e l’abbiamo constatato anche nei primi 25’ col Como, mentre dopo si sono viste cose molto interessanti."In particolare, sul tecnico, Capello risposto così: "Mi piace che l’ex Bologna abbia puntato sui giovani e vedo che ha idee chiare in fatto di gioco e mentalità. Vorrei solo vederesegnare più di 20 gol: all’Europeo non mi è sembrato un bomber di livello internazionale ed è ora che lo dimostri a Torino. La Juve ne ha estremo bisogno. La vera mina vagante in Europa sarà però l’Atalanta".