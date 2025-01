Capello alla Gazzetta: 'Koopmeiners non è agevolato da Thiago Motta, se avesse Conte...'

Napoli-Juventus, il commento di Capello

"Sarà interessante vedere se avrà la meglio, col possesso e il pressing organizzato, o Antonio, che invece punta sulla solidità, le ripartenze e gli inserimenti", così Fabio Capello sulla sfida train programma domani al Maradona. L'ex allenatore, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha analizzato la partita e si è soffermato su Koopmeiners."La Juve dal punto di vista fisico farà fatica al Maradona a contrastare la mediana avversaria, ma c’è una mossa tattica che può mettere in difficoltà Conte. La posizione di Locatelli in fase di costruzione. Motta lo abbassa spesso tra i due difensori e per il Napoli non sarà facile alzare la pressione per andare a prenderlo".

"A me Koopmeiners piace molto, ma credo che non sia agevolato dal gioco di Motta, con tutta quella ragnatela sterile di passaggi. L’olandese avrebbe bisogno di un calcio più verticale, come quello di Gasperini. E le dirò, lo vedrei meglio proprio nel Napoli di Conte, nel ruolo di McTominay o di Anguissa".