L'ex allenatore Fabiosulle colonne de La Gazzetta dello Sport ha commentato la Juventus vista a Lipsia. Questo il commento:- "È stata un’impresa assoluta, non giriamoci troppo attorno. In Europa vince il coraggio, anche se gli episodi (e una terna arbitrale un po’ così…) ti mettono in difficoltà. Quando è stato espulso Di Gregorio – sull’1-1 – molti allenatori avrebbero inserito un difensore, per aggrapparsi unghie e denti al pareggio. Invece Motta si è giocato la carta Douglas Luiz, dando un segnale alla sua squadra: anche in inferiorità numerica, siamo qui per giocare il nostro calcio e fare i tre punti. Sì, la Juve sta crescendo. Resta solo da vedere come Motta gestirà l’emergenza. Bremer sarà out per mesi e mesi e in attacco si è fermato Nico Gonzalez, dopo Milik".