Le parole di Canzi verso Juventus Women-Lazio

Dal sito ufficiale del club bianconero, le parole diin vista del prossimo impegno della, quello di domani contro laLe Juventus Women affrontano le ultime 4 gare dell’anno solare, due in campionato e due in Women’s Champions League. Ecco l’analisi di Mister Canzi prima di questo filotto di impegni: "Abbiamo lavorato molto bene in questi giorni di pausa per le Nazionali: con le ragazze presenti abbiamo fatto un piano dettagliato e personalizzato, andando nel profondo, ed è stato davvero utile. Il gruppo è tornato bene, hanno giocato tutte con le Selezioni, sono state protagoniste in positivo, quindi siamo pronti per questo rush finale del 2024".- "La mia stima nei suoi confronti si vede dal minutaggio che finora ha fatto con me: è la giocatrice che, semplicemente, ha giocato più di tutte. C’è un grande dispiacere umano per quello che le è accaduto, forse nella sua migliore stagione in carriera, nonché un danno gravissimo dal punto di vista tecnico per tutti noi. Sono però sicuro che lei ha le qualità mentali e fisiche per tornare in fretta e più forte di prima, perché questi infortuni sono step importanti in una carriera. La abbracciamo forte e la aspettiamo".- "Siamo felici di essere in questa posizione di classifica, perché da adesso in poi abbiamo il destino nelle nostre mani. Va detto che mancano ancora tante giornate alla fine della stagione regolare e poi c’è la Poule, quindi può davvero ancora succedere di tutto, qualcosa di straordinario o danni incalcolabili. Restiamo focalizzati, le ragazze sono concentrate, quelle che sono qui da tanto hanno fatto tesoro di questi ultimi due anni più difficili, la sofferenza è stata davvero utile per capire l’importanza di remare nella stessa direzione. Finora lo stiamo facendo nel modo giusto e l’obiettivo è non calare".- "Domani è un match molto insidioso, perché la Lazio ha una classifica che non rispecchia il suo valore e le performance che le giocatrici hanno fatto vedere; hanno sbagliato per esempio alcuni rigori decisivi, con i quali sarebbero molto più in alto".- "Dobbiamo giocare al massimo queste partite, e non solo per onorare la competizione, cosa comunque fondamentale per professionalità. C’è anche il ranking, che dipende dai risultati che faremo e ci permetterà magari sorteggi diversi per la prossima stagione: quest’anno eravamo in terza fascia nel girone, ed è chiaro che il tutto diventa più difficile".