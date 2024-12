Nella sua lunga intervista ai microfoni di Tuttosportha detto la sua anche sui fratelli, figli del suo ex compagno di squadra Lilian che ora giocano in Serie A: "Li tenevo in braccio e ora sono in Serie A: fantastico. Prendo molto in giro Marcus (ride). Spesso gli mando un messaggio quando vedo che si veste in modo un po’ eccentrico: vedrai stasera papà che cazziata che ti fa (ride)", il suo racconto.E su Khephren, centrocampista che si sta imponendo sempre di più nella: "Fortissimo! Mi piace molto. Deve gestirsi in modo diverso, imparare ad ascoltare il suo corpo per evitare quei piccoli infortuni che possono fare perdere il ritmo in una stagione. Per il resto è un giocatore eccellente, fa benissimo le due fasi, un box to box perfetto".