Ancheè in fase di recupero dal problema alla caviglia che lo ha parecchio condizionato di recente, seppur non sia ancora certa la sua presenza nell'undici titolare per il match di domani trae Atalanta. Thiago Motta ne ha parlato così poco fa in conferenza stampa : "Sta migliorando, l'ho visto molto bene nella gara con il Torino. Concentrato, attento. Per noi è importante, può giocare a destra o a sinistra, ha già fatto qualche partita a un certo livello, giocando bene, con personalità. Siamo contenti di ritrovare l'Andrea visto a inizio stagione. Domani può iniziare, e se inizia sono convinto che farà con i compagni una grande prestazione".