Il futuro disembra essere sempre più sotto i riflettori. Il terzino sinistro, attualmente in forza alla Juventus, sta vivendo una stagione positiva e continua a guadagnarsi l'attenzione di club di alto livello, tra cui il Manchester City, che segue con particolare interesse il suo percorso. A riportarlo è Matteo Moretto.Tra le squadre che monitorano Cambiaso, il Manchester City sembra essere la più decisa a tenere sotto osservazione il difensore bianconero. Il tecnico dei Citizens, Pep Guardiola, ha infatti espresso più volte la sua stima per il giocatore, apprezzandone le qualità tecniche e la capacità di adattarsi al gioco di squadra. Guardiola è noto per la sua attenzione ai dettagli e per il modo in cui riesce a valorizzare i giocatori che si adattano al suo stile di gioco, e Cambiaso sembra rientrare perfettamente in questo tipo di profilo.Per la Juventus, Andrea Cambiaso è un calciatore fondamentale. Nonostante la forte concorrenza nel reparto difensivo, il terzino ha dimostrato di essere un elemento di affidabilità, con prestazioni solide che gli hanno permesso di guadagnarsi il posto da titolare in diverse occasioni.Sarà titolare con ogni probabilità anche domani, contro l'Atalanta. Dopo aver smaltito il problema alla caviglia, Thiago ha confermato: "Stiamo rivedendo l'Andrea di inizio stagione". E non è poco per questa squadra.