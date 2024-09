A Tuttomercatoweb, Giovanni, agente di, parla così del suo assistito."È partito molto molto bene, ha dimostrato per l'ennesima volta di che pasta è fatto e sta diventando un giocatore importante, anche in Nazionale e in Champions League. Siamo sulla strada giusta ma non avevamo dubbi, ha la testa sulle spalle e sa dove vuole arrivare. Speriamo che continui a crescere, può farlo. Può giocare su entrambe le fasce? Sì, e lo abbiamo visto anche interpretare il suolo di esterno d'attacco. È un giocatore completo ed è l'interprete ideale per Thiago Motta".